Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vermisstensuche nach 9-jährigem Kind mit glücklichem Ende

Montabaur (ots)

Am 02.10.2022 kam es ab dem Nachmittag bis in die späten Abendstunden zu einer groß angelegten Suche nach einem vermissten 9-jährigen Kind aus Höhr-Grenzhausen. Die Suche erstreckte sich von Höhr-Grenzhausen über Hillscheid bis nach Simmern, wo der Junge letztlich auch gefunden wurde. Er hatte sich zu Fuß auf den Weg zu Verwandten gemacht, kam dort aber nicht an. Durch die Polizei und die Rettungsleitstelle wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz, sowie die Feuerwehren aus Höhr-Grenzhausen und Hillscheid. Ebenso erfolgte auch die Alarmierung einer Rettungshundestaffel. Nach mehreren Stunden Suche wurde das Kind dann in der Ortslage Simmern aufgefunden. Der Junge wurde anschließend durch das DRK zur Beobachtung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell