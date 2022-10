POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - PKW flüchtig - Zeugen gesucht

Diez (ots) - In der Nacht vom 30.09.2022 auf den 01.10.2022, in der Zeit von 21:00 bis 08:00 Uhr, kam es in der Heidestraße in Diez zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde auf Höhe der Hausnummer 10 ein am Fahrbahnrand geparkter PKW durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der ...

