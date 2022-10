Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw geriet in Rötenbach in Brand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 20.10.2022, gegen 08.00 Uhr, geriet im Bereich der Kläranalage in Rötenbach ein fahrender Pkw in Brand. Der 53-jährige Pkw-Fahrer nahm Rauchgeruch wahr und stellte daraufhin seinen Pkw ab. Nachdem er sein Auto verlassen hatte, sah der 53-jährige Rauch aus der Motorhaube steigen. Bei Eintreffen der zur Brandstelle gerufenen Feuerwehr aus Friedenweiler-Rötenbach, stand der Pkw komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell