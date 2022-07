Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Die Polizei informiert am 23. und 24.07.2022 zum Thema "Sicherheit im Urlaub".

Am kommenden Wochenende findet in Göppingen an der EWS-Arena in der Nördlichen Ringstraße das "Bus-Festival Göppingen" statt. Samstag und Sonntag wird die Prävention des Polizeipräsidiums Ulm dort Rede und Antwort zu allen Fragen rund um das Thema "Sicherheit im Urlaub" stehen.

Dabei geht es sowohl um die Sicherheit am Urlaubsort, als auch um die Sicherung von Hab und Gut an Ihrem Wohnort.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen zu Hause und beispielsweise an Wohnwagen, Campingbussen, Vans und Kastenwägen sinnvoll sind.

Neben dieser Veranstaltung gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

