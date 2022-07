Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Streit eskaliert

In einer Auseinandersetzung endete ein Streit am Sonntag in Donzdorf.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr kam es in der Reichenbacher Straße am Rande eines Festes zu der Auseinandersetzung. Zwischen zwei 17-Jährigen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Ein 18-Jähriger versuchte zu schlichten. Unvermittelt schlug einer der 17-Jährigen ihm gegen den Kopf. Dabei ging der 18-Jährige zu Boden und soll vom 17-Jährigen ins Gesicht getreten worden sein. Er erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Anzeige erstattete der 18-Jährige erst am frühen Abend bei der Polizei. Der Polizeiposten Donzdorf hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

+++++++ 1406226

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

