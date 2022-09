Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradkampagne 2022 - Polizei mit weiteren Schwerpunktkontrollen

Recklinghausen (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Recklinghausen (Kreis Recklinghausen und Bottrop) verunglückten im Jahr 2021 91 Motorradfahrer und deren Beifahrer. Im Jahr davor waren es noch 125 Motorradfahrer.

Mit dem Ziel, die Anzahl der verunglückten Motorradfahrer weiter zu senken, setzt die Polizei Recklinghausen ihre seit Jahren durchgeführte Motorradkampagne fort.

Bei der Kampagne geht es sowohl darum über die Gefahren beim Motorradfahren immer wieder aufzuklären und auch andere Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Aber, falls notwendig, werden die Vergehen im Straßenverkehr auch geahndet.

Eine solche Schwerpunktkontrolle führten die Beamtinnen und Beamten des PP Recklinghausen am vergangenen Freitag (09.09.2022) im Raum Haltern am See durch. An der Hullerner Straße und der Dorstener Straße wurden gezielte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Insgesamt konnten 160 Geschwindigkeitsverstöße (davon 17 Ordnungswidrigkeiten)festgestellt werden.

Die beiden schnellsten Verkehrsteilnehmer waren mit 83 km/h statt erlaubter 50 km/h und 102 km/h statt erlaubter 70 km/h unterwegs.

Der überwiegende Anteil der Verstöße wurde von Autofahrern begangen. Die Fahrer wurden durch die Beamtinnen und Beamten vor Ort, auf die besonderen Gefahren in Bezug auf Motorradunfälle (z.B. schlechte Sichtbarkeit und falsch eingeschätzte Geschwindigkeit von Kradfahrern) hingewiesen und sensibilisiert.

Zu den Verstößen im Bereich Geschwindigkeit wurden zwei Anzeigen gegen Motorradfahrer geschrieben, die verbotenerweise überholten. In drei Fällen mussten technische Mängel an Autos mit Anzeigen geahndet werden. Zwei Autofahrer wurden mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt. Bei zwei Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen (Verwarnungsgelder).

