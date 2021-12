Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Herscheid (ots)

Unbekannte hebelten am Freitagmorgen in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße "Weiße Ahe" auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen.

