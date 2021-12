Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Molotowcocktail auf Rohbau geworfen

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter warfen zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen einen Molotowcocktail auf ein im Bau befindliches Haus am Düsternsiepener Weg. Teile der Dämmung gerieten in Brand. Die unbekannten Täter legten zudem an weiteren Stellen, ebenfalls im Bereich der Dämmung, Feuer. Durch die nasskalte Witterung erlosch der Brand vermutlich von selber. Der Bauherr stellte die Beschädigungen am Morgen fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Bislang liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02392-9399-0 mit der Polizeiwache Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

