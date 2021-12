Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Müllcontainer/ Einbruch in Wohnhaus

Meinerzhagen (ots)

Am Schulzentrum Rothenstein wurde am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ein Müllcontainer in Brand gesetzt. Das Feuer zog auch die Fenster der Mensa in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Unbekannte sind am Samstagabend oder in der darauf folgenden Nacht an der Talstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell