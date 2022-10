Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pöbelnder Gast wird beleidigend und leistet Widerstand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 20.10.2022, ist ein pöbelnder und stark alkoholisierter Gast einer Gaststätte in Schopfheim von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 45-jährige Mann war gegen 20:45 Uhr auf der Straße laut pöbelnd gegenüber einer Gastwirtin aufgetreten, die ihm den weiteren Ausschank alkoholischer Getränke verweigert hatte. Eine Polizeistreife wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte, mit dem Mann zu sprechen. Dieser reagierte sofort aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Die folgende Identitätsfeststellung ließ er nicht über sich ergehen. Er musste deshalb zu Boden gebracht und geschlossen werden. Ein Alcomatentest ergab rund zwei Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben. Schließlich konnte er in die Obhut seiner Frau übergeben und der Gewahrsam aufgehoben werden.

