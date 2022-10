Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Rauchmelder in Tiefgarage

Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Am Donnerstagabend, 20.10.2022, gegen 20:45 Uhr, rief eine automatische Brandmeldeanlage die Feuerwehr in Waldkirch auf den Plan. Bei der Überprüfung in der Theodor-Heuss-Straße wurde festgestellt, dass eine noch nicht bekannte Ursache einen Brandmelder in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses aktivierte. Ein Feuer war nicht festzustellen, so dass die Feuerwehr bald wieder abrücken konnte.

