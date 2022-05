POL-NI: Nienburg - Silberner PKW mit gelbem Imbissanhänger nach Verkehrsunfall flüchtig - Zeugenaufruf

Pennigsehl (ots) - (opp) In der Zeit von Montagabend, 22:45 bis Dienstagmorgen 05:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die blaue Plane eines Pkw-Anhängers in Pennigsehl abmontiert und entwendet. Der Anhänger stand zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück, direkt an der Hauptstraße, in Pennigsehl. Der Wert der Plane wird mit 600,- Euro angegeben. Eventuelle Zeugen ...

mehr