POL-NI: Anhängerplane in Pennigsehl entwendet/ Zeugen gesucht

Pennigsehl (ots)

(opp) In der Zeit von Montagabend, 22:45 bis Dienstagmorgen 05:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die blaue Plane eines Pkw-Anhängers in Pennigsehl abmontiert und entwendet. Der Anhänger stand zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück, direkt an der Hauptstraße, in Pennigsehl. Der Wert der Plane wird mit 600,- Euro angegeben. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamt*innen der Markloher Polizeistation unter der Telefonnummer 05021/924060 in Verbindung zu setzen.

