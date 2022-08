POL-HA: Keinen Führerschein, geklaute Kennzeichen und betrunken

Hagen (ots) - Ein 37-jähriger Hagener Mann gab am Donnerstag in der Polizeiwache Haspe seinen Führerschein ab, nachdem ihm durch die Führerscheinstelle ein Fahrverbot erteilt wurde. Im Rahmen dessen wurde ihm ausdrücklich mitgeteilt, dass er ab diesem Moment keine Kraftfahrzeuge mehr führen dürfe. Doch schon am nächsten Tag wurde er wieder in seinem PKW fahrender Weise angetroffen. Er befand sich nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Hause, um seine Kinder zu ...

