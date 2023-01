Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Einbruch in Garage

Pedelecs gestohlen

Ahaus-Graes (ots)

Tatort: Ahaus-Graes, Lutersstraße; Tatzeit: 27.01.23, zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr;

In der Nacht zum Freitag hebelten Einbrecher die Garage eines Einfamilienhauses an der Lutersstraße in Ahaus-Graes auf und entwendeten daraus zwei Elektrofahrräder. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Bike der Marke KTM und ein graues der Marke Batavus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell