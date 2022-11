Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholmanöver

Hachenburg (ots)

Die Geschädigte befuhr am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, mit ihrem PKW die B414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Bad Marienberg. In Höhe Nister kam der Geschädigten ein weißer Audi Variant entgegen, der mehrere Fahrzeuge überholte. Die Geschädigte musste ihren PKW stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrzeugführer des weißen Audis setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise auf den weißen Audi geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell