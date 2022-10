Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Einbrecher mit "Puma"-Rucksack

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Schildesche - Am Freitag, 21.10.2022, brachen unbekannte Täter tagsüber in ein Wohnhaus ein und ließen einen Rucksack zurück. Ein identischer Rucksack fiel zudem zuvor bei einem versuchten Einbruch am selben Tag auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr klingelten zwei Männer mehrfach an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dompfaffweg, in Höhe der Kranichstraße. Zunächst gingen die Unbekannten fort, da die Bewohnerin die Tür nicht öffnete. Jedoch kamen die Einbrecher kurz darauf zurück, klingelten erneut und versuchten dann die Wohnungstür aufzubrechen. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, ergriffen die Täter die Flucht. Einer von ihnen trug einen Rucksack mit der Aufschrift "Puma". Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Personen im Rahmen der Fahndung im Umfeld des Tatortes nicht mehr feststellen.

Im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr erfolgte ein Einbruch in ein Wohnhaus am Torfstichweg, Höhe Albert-Florath-Straße. Über eine Terrassentür gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertsachen und Bargeld. Sie entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zudem verblieb am Tatort ein "Puma"-Rucksack, der nach derzeitigen Erkenntnissen beim Einbruchsversuch im Dompfaffweg von einem Täter getragen wurde

Die zwei Männer am Dompfaffweg werden wie folgt beschrieben:

Der jüngere Mann, der den "Puma"-Rucksack trug, hat einen zierlichen Körperbau und schwarze mittellange Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit einem unbekannten Aufdruck auf der Brust und eine blaue Hose.

Der ältere Mann trug ein dunkles Jackett, eine graue Hose und weiße Schuhe. Er hatte sein dunkles Haar mit grauen Strähnen zurückgekämmt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen, möglichen Tätern und dem mitgeführten Rucksack beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

