POL-BI: Täter machen mit Krach und Funkenflug auf sich aufmerksam

Bielefeld (ots) - KB / Bielefeld / Mitte - In dem Zeitraum von Dienstag, 18.10.2022, 09:00 Uhr bis Samstag, 22.10.2022, 13:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Waschmaschinen aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte Täter drangen im zuvor genannten Zeitraum in ein Mehrfamilienhaus an der Herforder Straße nahe der Stadtheider Straße ein und entwendeten aus der Waschküche ...

mehr