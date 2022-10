POL-BI: Diebe bevorzugen eine weiße Weste

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brake - Unbekannte Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und erlangten über einen längeren Zeitraum Bargeld von einem Senior aus Herford. Die Geldübergabe erfolgte auf einem Parkplatz am Tunnelweg in Bielefeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Ein Senior aus Herford informierte am Donnerstag, 20.10.2022, die Polizei darüber, dass er das Opfer eines Betrugs geworden ist. Das ...

