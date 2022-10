Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizisten erlangen fünfstelligen Betrag

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - Unbekannte Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und erlangten über einen längeren Zeitraum Bargeld von einem Senior aus Herford. Die Geldübergabe erfolgte auf einem Parkplatz am Tunnelweg in Bielefeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein Senior aus Herford informierte am Donnerstag, 20.10.2022, die Polizei darüber, dass er das Opfer eines Betrugs geworden ist. Das Opfer erhielt am 12.10.2022 den Anruf eines vermeintlichen Kommissars einer "Sonderkommission 4 Raub". Der Betrüger teilte mit, dass der Mitarbeiter einer Bank - bei welcher der Herforder Kunde ist - vertrauliche Informationen über Schließfächer an eine Einbrecherbande weitergegeben hätte, die derzeitig Taten in Herford begehen würde.

Seine Lügengeschichte schmückte der Betrüger weiter aus: Der Bankmitarbeiter würde zudem Falschgeld in den Umlauf bringen, wovon auch das Konto des Senior betroffen sei. Daher müsse die Polizei einen möglichst hohen Betrag an Bargeld des Herforders auf Falschgeld prüfen. Der Herforder glaubte der Legende der Betrüger, hob Bargeld ab und wurde telefonisch zum Übergabeort, einem Parkplatz am Tunnelweg in Brake, navigiert.

Am 12.10.2022 hinterließ der Herforder das Bargeld gegen 15:00 Uhr, wie durch den falschen Polizisten angegeben, in einem Mülleimer auf dem Parkplatz. Am 20.10.2022 wurde er erneut von den Betrügern angerufen. Sie gaben an, dass der zuletzt übergebene Geldbetrag Falschgeld beinhaltet hätte. Aus diesem Grund müssten sie weiteres Bargeld von ihm überprüfen. Das Opfer glaubte der Legende und deponierte gegen 15:00 Uhr erneut einen Geldbetrag im besagten Mülleimer.

Die Betrüger teilten dem Senior mit, dass man ihm am Abend den Gesamtbetrag zurückbringen würde. Als dieses nicht geschah, wurde er schließlich misstrauisch und informierte die Polizei.

Zeugen melden Hinweise zum Tatgeschehen oder den Betrügern an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell