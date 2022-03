Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Unfallflucht in der Innenstadt

Betzdorf (ots)

Am 17.03.2022, gegen 10:00 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Wilhelmstraße im Innenstadtbereich von Betzdorf aus Richtung Wallmenroth kommend. In Höhe der Metzgerei Meat&Love beschädigte der Fahrer mit seinem Gefährt die in einer Höhe von über 3 Meter angebrachte Werbetafel des Unternehmens. Danach entfernte sich der Lkw vermutlich in Richtung Kirchen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise auf den unfallverursachenden Lkw bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell