POL-PDNR: 1. Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 17.03.2022 2. Walterschen- Schwerer Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochabend stieß eine Pkw-Fahrerin aus Köln mit ihrem Pkw beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw am Burgplatz. Nach der Kollision stiegen, nach Zeugenangaben, die Fahrerin und zwei Mitinsassen aus und begutachteten die Anstoßstelle. Im Anschluss fuhren sie von der Unfallstelle weg. Die Ermittlungen zur Identität der flüchtigen Fahrerin dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

