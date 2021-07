Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrunkener Dieb von Passant festgehalten - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Montagabend (12.07.2021) hat ein 43-Jähriger in einem Supermarkt an der Wenschtstraße in Siegen-Geisweid versucht, Lebensmittel zu klauen.

Der Mann wollte mehrere Sachen an der Kasse bezahlen, während er in einem Rucksack weitere Artikel versteckt hatte. Als die Kassiererin ihn darauf ansprach, ergriff er die Flucht. Die 46-jährige Mitarbeiterin verfolgte den Täter und konnte ihn auf dem Parkplatz stoppen. Ein Passant beobachtete die Rangelei und half der 46-Jährigen, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Mitarbeiterin des Supermarkts wurde dabei leicht verletzt. Der 43-jährige Täter wirkte vor Ort alkoholisiert und pustete beim Alkoholtest einen Wert von knapp 3,4 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell