Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Betrunkener Mann randaliert - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar betrunkener Mann randalierte in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof in Busenbach. Im Zuge der Festnahme kollabierte der 26-Jährige aus bislang unklarer Ursache. Polizisten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Mann kam anschließend in eine Klinik und nach Angaben der Ärzte bestehe bei ihm offenbar keine Lebensgefahr.

Die Polizei wurde gegen 0.05 Uhr am Sonntag an den Bahnhof Busenbach gerufen, weil dort ein junger Mann afrikanischer Herkunft in betrunkenem Zustand herumtorkele und wohl sehr aggressiv sei. Beim Eintreffen der Beamten begab sich der Mann mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und blockierte den Fahrzeugverkehr. Da er den Anweisungen der Polizisten nicht folgte, sollte er unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen in Gewahrsam genommen werden. Er wurde zunächst an den Armen ergriffen, riss sich aber los und trat und schlug nach den Beamten. Insgesamt waren sechs Polizisten notwendig, um den völlig außer sich scheinenden 26-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Am Boden liegend kollabierte er schließlich und musste sich übergeben. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Polizei wurde er an den verständigten Rettungsdienst übergeben. Im Krankenhaus stabilisierte sich sein Zustand, worauf der Mann erneut randalierte und nur medikamentös wieder zu beruhigen war.

Durch die Tritte und Schläge am Busenbacher Bahnhof wurden zwei Beamte so schwer verletzt, dass sie ihren Nachtdienst vorzeitig beenden mussten. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zu den Geschehnissen Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

