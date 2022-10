POL-BI: Tasche mit Bargeld gestohlen

Bielefeld (ots) - Am Donnerstag, 20.10.2022 gegen 02:39 Uhr wurde durch unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Jöllheide Kraftstoff in umfangreicher Menge entwendet. Die Täter führten offensichtlich Behältnisse bei sich und zapften an mehreren Baggern und Baufahrzeugen Kraftstoff in größerem Umfang ab. Im Anschluß daran flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte ans Polizeipräsidium Bielefeld, ...

