Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Hemmelsdorf

Brandausbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am späten Freitagabend (05.08.) brach in einer Garage in Hemmelsdorf ein Feuer aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 22:20 Uhr hielt sich der 82 Jahre alte Eigentümer der Garage in seinem Wohnhaus in der Seestraße in Hemmelsdorf auf, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Die Quelle des Geruches konnte er schnell in der an das Wohnhaus grenzenden Garage ausmachen, aus der starker Rauch drang.

Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehren aus Hemmelsdorf und Timmendorfer Strand konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die gemauerte Garage, in der zum Zeitpunkt des Brandausbruches unter anderem Fahrräder, Einrichtungsgegenstände sowie elektronische Haushaltsgeräte lagerten, blieb weitgehend unbeschädigt. Der Sachschaden wird jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Im Zuge der Tatortarbeit ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittler:innen der Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau erhoffen sich bei der Aufklärung des Geschehens Hinweise etwaiger Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Begebenheiten machen, die mit der Brandlegung in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell