Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Folgemeldung: Vermisster Peter N. tot aufgefunden

Lübeck (ots)

Der seit dem Mittag des 04.08.2022 aus einem Pflegeheim in Neustadt - Pelzerhaken in der Straße Am Kiebitzberg vermisste Peter N. wurde am Abend des 05.08.2022 auf dem Außengelände des Pflegeheimes tot aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache gibt es nicht.

Die Medienvertreter:innen werden gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen.

