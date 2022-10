POL-BI: Dreiste Diebe legen Baufahrzeuge lahm

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Senne - Am Montag, 17.10.2022, wurde die Polizei über einen kuriosen Diebstahl informiert. Unbekannte haben eine Buche an einer Hofzufahrt an der Osningstraße, im Bereich zwischen Grenzweg und Am Togdrang, gefällt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Baumdiebe ließen einen etwa 50 cm hohen und rund vier Meter vom Straßenrand entfernten Baumstumpf samt Baumkrone zurück - das Stammholz ...

