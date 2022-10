POL-BI: Nachtrag zu: Wem gehört dieser Goldring? - Weitere Details zu Gravuren

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Niederwall hat ein Einbrecher am Dienstag, 18.10.2022, Zigarettenschachteln, Weinflaschen, ein Laptop und Geld erbeutet. Der Einbruch in das Restaurant, in Nähe der Einmündung der Hermannstraße, ereignete sich zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr. Der Täter entdeckte ein Fenster in Kippstellung und brach unter Gewaltanwendung durch das Fenster ein. Er durchsuchte die Räume der Gaststätte und brach einen Zigarettenautomaten ...

