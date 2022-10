Polizei Bielefeld

POL-BI: Kellner schnappt Taschendieb

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Taschendieb entwendete am Dienstag, 18.10.2022, ein Portemonnaie in einem Restaurant und versuchte vergeblich zu flüchten. Der angetrunkene 47-jährige Dieb wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Gegen 21:40 Uhr betrat der vermeintliche Kunde, ein 47-jähriger Mann aus Bremen, ein Restaurant am Boulevard. Dort beobachtete ein aufmerksamer Kellner, wie sich der Mann sehr nah an den Tisch von weiteren Gästen setzte und an der Jacke einer Kundin hantierte. Als der Kellner den Mann darauf ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht und verließ das Restaurant. Die bestohlene Kundin, eine 29-jährige Bielefelderin, hatte den Diebstahl nicht mitbekommen. Allerdings sah sie, wie der flüchtende Dieb ihr Portemonnaie vor dem Restaurant wegwarf.

Der Kellner folgte dem Dieb und hielt ihn mit weiteren Personen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Ein Atemalkoholtest bei dem polizeibekannten Bremer verlief positiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

