Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe flüchten mit Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Theesen - An einem Supermarkt in Theesen stieß ein Pkw, der mit Ladendieben besetzt war, am Freitag, 14.10.2022, gegen ein geparktes Auto und verschwand in Richtung Jöllenbeck.

Eine Bielefelderin wurde beim Betreten des Geschäfts an der Topasstraße und Jöllenbecker Straße gegen 16:00 Uhr auf drei Frauen und einen Mann aufmerksam. Mit zwei gefüllten Einkaufswagen strebte das Quartett durch die Eingangsschleuse der Obst- und Gemüseabteilung in Richtung Ausgang.

Die Kundin informierte den Filialleiter, dass mehrere Personen Whiskeyflaschen und Drogerieartikel aus dem Laden entwendeten. Die Zeugin, der Marktleiter und ein weiterer Angestellter bemerkten auf dem Kundenparkplatz, wie zwei Ladendiebinnen einen gefüllten Einkaufswagen stehen ließen und in Richtung der Warenannahme verschwanden.

Als die Verfolger zur Warenannahme liefen, kam ihnen ein schwarzer VW Polo mit französischen Kennzeichen entgegen. In dem Auto saßen die tatverdächtigen Diebe, die nicht vor dem Marktleiter stoppten, so dass er dem Pkw auswich. Auf der Straße Bergsiek stieß der VW Polo mit einem abgestellten Audi A4 Avant zusammen und fuhr weiter. An dem Audi entstand ein geringer Sachschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite.

Die Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 160 cm bis 170 cm groß. Er wirkte kräftig und hatte schwarze, stark nach hinten gegelte Haare. Er trug eine schwarze Softshelljacke und eine schwarze Hose. Er und die weiteren Personen besaßen ein südosteuropäisches Aussehen.

Eine Frau war zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Sie hatte eine schlanke Statur und mittellange, schwarze Haare, zu einem Zopf gebunden. Sie war dunkel gekleidet.

Die beiden anderen Frauen könnten Jugendliche gewesen sein. Sie waren schlank und dunkel gekleidet.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell