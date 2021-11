Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Worms (ots)

Am 20.11.2021 gegen 18:30 Uhr befährt ein 60-jähriger Mofafahrer die Bensheimerstr. in Worms und möchte nach links in die Friedensstr. abbiegen. Die hinter ihm fahrende 20-jährige PKW-Fahrerin übersieht den Mofafahrer und fährt diesem hinten auf, sodass der Mofafahrer stürzt und schwer verletzt wird. Die Unfallverursacherin wird hierbei leicht verletzt.

Der hinter der 20-Jährigen fahrende 28-jährige PKW-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert leicht mit dem PKW der 20-Jährigen. Am PKW der 20-Jährigen und am Mofa entsteht jeweils Sachschaden. Die Bensheimerstr. musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

