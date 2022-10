POL-BI: Betrunkene Seniorin verursacht 45000 Euro Sachschaden

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - An der Apfelstraße bemerkte eine Zeugin am Montag, 17.10.2022, einen Alarm an einem Firmengebäude. Anschließend überquerten zwei Einbrecher auf Pedelecs die Westerfeldstraße und verschwanden auf der Straße Erdsiek in Richtung Vilsendorf. Gegen 02:00 Uhr verschafften sich zwei Tatverdächtige gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft innerhalb des Firmengebäudes. ...

mehr