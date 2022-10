Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An der Apfelstraße bemerkte eine Zeugin am Montag, 17.10.2022, einen Alarm an einem Firmengebäude. Anschließend überquerten zwei Einbrecher auf Pedelecs die Westerfeldstraße und verschwanden auf der Straße Erdsiek in Richtung Vilsendorf.

Gegen 02:00 Uhr verschafften sich zwei Tatverdächtige gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft innerhalb des Firmengebäudes. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Die Zeugin sah, wie die beiden Einbrecher mit zwei Elektrofahrrädern der Marke Specialized davon fuhren.

Zur Tatzeit bemerkte die Zeugin einen älteren Mann an der Apfelstraße, der nicht mit der Tat in Zusammenhang stand. Dieser Passant könnte die Einbrecher gesehen haben. Daher bitten die Ermittler der Kriminalpolizei insbesondere diesen Herrn um Kontaktaufnahme unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell