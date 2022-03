POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - Fußgänger wird verletzt

Viersen (ots) - Am Freitag 25.03.2022, in der Zeit von 20:40 Uhr bis 22:40 Uhr, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür einer Parterrewohnung auf der Rektoratstraße auf. Sie entwendeten mehrere Kleidungsstücke und eine Tasche. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 021627 377-0. /BJ (258) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Bettina Jaeken ...

