POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Neustadt, Samstag, 30.07.2022, 02:20 - 03:00 Uhr, Northeim (Gro) Zu Streitigkeiten in der Straße Neustadt in Northeim kam es am Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr. Ein 34-jähriger Northeimer war mit einer 44-jährigen Northeimerin in Streit geraten. Dabei hielt er die 44-Jährige so stark fest, dass diese Schmerzen verspürte. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, verweigerte sich der ...

mehr