LPI-G: Graffiti-Sprayer erwischt

Greiz (ots) - Greiz. Ein 33-jähriger Mann muss sich für sein Verhalten am gestrigen Abend (21.06.2022) nunmehr strafrechtlich verantworten. Gegen 22:45 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie eben dieser Mann mit einer Eisenstange das Erdgeschossfenster eines Firmengebäudes in der Reichenbacher Straße in Greiz einschlug. Zudem warf er mehrere Glasflaschen gegen ein Fenster in der 2. Etage des Hauses, so dass auch dieses zu Bruch ...

