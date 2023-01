Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektroroller gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Liegnitzer Platz; Tatzeit: zwischen 28.01.2023, 23.30 Uhr, und 29.01.2023, 12.00 Uhr;

Einen E-Scooter entwendet haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken. Der grüne Elektroroller vom Typ SoFlow hatte verschlossen in einer geöffneten Garage auf einem Grundstück am Liegnitzer Platz gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell