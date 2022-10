Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Schlag ins Gesicht bei Streit auf dem Schützenfest

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.10.2022, 2.00 Uhr wurde die Polizei zum Schützenfest auf dem Festplatz an der Straße Goldbrink in Oelde gerufen, da ein junger Mann geschlagen worden war. Während der Veranstaltung kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Jungschützen verschiedener Vereine. Als ein 19-Jähriger auf eine Gruppe zuging, um beschwichtigend auf diese einzuwirken, erhielt er von einem 18-Jährigen einen Schlag ins Gesicht. Während der jüngere Oelder flüchtete, musst der ältere Oelder von Rettungskräften zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

