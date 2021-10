Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb stellt sich indirekt selber

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Montagnachmittag in einer Drogeriefiliale in Hermsdorf. Ein junger Mann ließ über den Fotoservice des Unternehmens Bilder drucken und in die Filiale liefern. Doch anstatt die Fotos zu bezahlen entscheid sich der Mann die Bilder aus der Umverpackung heraus zu nehmen, einzustecken und versteckte die Fototasche anschließend im Markt. Durch Zeugen wurde der Mann dabei beobachtet und man entdeckte die Verpackung, auf der der Name des bis dahin unbekannten Täters aufgedruckt war, sodass der Langfinger im Nachgang bekannt gemacht werden konnte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

