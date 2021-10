Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neben Hauswand auch Auto beschädigt

Jena (ots)

In der Mittelstraße in Jena haben unbekannte Schmierfinken ein Graffiti auf eine Hauswand aufgesprüht der Schriftzug erstreckt sich über eine Größe von 100 x 1000 cm. Vermutlich fiel beim Anbringen die Sprühflasche herunter und ging kaputt, sodass ein davor geparkter Pkw ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Beamten aufgenommen

