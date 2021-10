Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Koffer auf ungeplanter Reise

Jena (ots)

Einen Kellereinbruch in der Carolinenstraße in Jena meldete am Montagnachmittag ein 70-jähriger Mann. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich, zogen anschließend die Türscharniere der Kellertür heraus und entwendeten anschließend durch den entstandenen Spalt ein Kofferset, welches im Keller verstaut wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell