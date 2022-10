Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Für Oelder folgte die Blutprobenentnahme nach Polizeikontrolle

Warendorf (ots)

Am Samstagmorgen (2.10.2022, 7.40 Uhr) hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Keitlinghauser Straße in Oelde an, der unter Drogeneinfluss stand. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige Drogen zu sich genommen haben könnte. Daraufhin führte der Oelder einen Vortest mit positivem Ergebnis durch, so dass die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen ließen. Des Weiteren untersagten sie ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein.

