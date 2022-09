POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Linz (ots) - Am gestrigen Abend erscheint ein 16 jähriger Jugendlicher bei der Polizeiinspektion in Linz und gibt eine schwarze Geldbörse ab, die er in seinem Schulbus gefunden hatte. Geld, Fahrkarten und diverse Papiere befanden sich noch darin. Der 12 jährige Verlierer und dessen Vater wurden verständigt und holten die Börse erfreut ab. Es fehlte nichts. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

