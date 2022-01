Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Älteres Ehepaar schwer verletzt

Pfiffelbach (ots)

Auch auf der Ortsverbindungsstraße Wersdorf - Pfiffelbach kam es am 19.01.2022, gegen 10:35 Uhr zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 80jähriger im Pkw Chevrolet befuhr die besagte Straße in Richtung Wersdorf. In einer Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden Lkw seitlich zusammen. Er selbst und seine Mitfahrerin wurden hierbei schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro und am Lkw gar in Höhe von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

