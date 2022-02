Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Aktualisierung zu: Dach der Kirche St.Josef in Krefeld-Mitte durch Sturm stark beschädigt. Benachbarter Schulbetrieb eingeschränkt.

Krefeld (ots)

Am heutigen Tag wurden durch einen Dachdeckermeisterbetrieb umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an der Dachfläche der Kirche durchgeführt. Hierzu wurde eine Teleskopmastbühne eingesetzt, da sich das Kirchendach in ca. 60 Meter Höhe befindet. Auf diese Weise konnten lose Blechteile entfernt und die restliche Dachfläche mittels Verschraubungen gesichert werden. Laut Aussage des Fachbetriebes kann somit derzeit eine weitere akute Gefahr ausgeschlossen werden. Die eingerichteten Sperrungen im Umfeld der Kirche werden durch den kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Krefeld nun wieder aufgehoben.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell