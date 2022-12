Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221230-3: Polizisten stellen flüchtigen Autofahrer - Blutprobe

Frechen (ots)

Der Mann soll mit einem Fußgänger und einem parkenden Auto kollidiert sein

Am Donnerstagmittag (29. Dezember) ist in Frechen ein Fußgänger (86) bei einer Kollision mit einem Autofahrer (32) leicht verletzt worden. Der 32-Jährige flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Polizisten stellten den flüchtigen Fahrer kurze Zeit später. Er muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Gegen 12 Uhr soll der Senior die Hauptstraße im Bereich der Einmündung zur Breitestraße überquert haben. Zeitgleich sei der Fahrer eines Volkswagens auf der Hauptstraße unterwegs gewesen und nach links in Richtung Breitestraße abgebogen. Dabei sei er mit dem 86-Jährigen zusammengestoßen. Dieser sei gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem stieß der 32-Jährige mit seinem braunen Auto gegen einen geparkten Chevrolet. Er habe angehalten, sei ausgestiegen und habe den Verletzten angeschaut. Dann sei er wieder in sein Auto gestiegen und davon gefahren.

Alarmierte Polizisten nahmen den Unfall auf. Nach den Ermittlungen am Unfallort stellten die Beamten den nunmehr Beschuldigten an seiner Wohnanschrift und befragten ihn. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm. Zudem stellten sie den Führerschein des 32-Jährigen sicher. (sc)

