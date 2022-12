Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221229-4: Zweiter Tatverdächtiger festgenommen - Maskierte brachen Geldautomaten einer Tankstelle auf

Hürth (ots)

Zweiter Tatverdächtiger stellt sich nach umfangreichen Ermittlungen

Am Dienstag (27. Dezember) hat sich ein Tatverdächtiger (22) eines Tankstellenraubes den Ermittlungsbehörden gestellt. Zuvor durchsuchten die Beamten der Polizei des Rhein-Erft-Kreises mehrere Wohnungen der Beschuldigten im Ruhrgebiet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter vorab Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Polizisten nahmen seinen Komplizen (32) bereits am Tag der Tat im November in Hürth fest.

In der Nacht zu einem Dienstag (15. November) haben drei vermummte Männer gegen 2 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle der Autobahnraststätte Ville West betreten. Sie bedrohten einen Angestellten (32) und brachen einen Geldautomaten auf. Mit einer sechsstelligen Bargeldsumme flüchteten die damals Unbekannten. Alarmierte Polizisten kontrollierten auf der Anfahrt zum Tatort ein verdächtiges Auto samt Fahrer. Sie stellten das Fahrzeug und die darin befindlichen Tatmittel sicher und nahmen den 44-Jährigen Autofahrer vorläufig fest. Intensive Ermittlungen führten die Beamten des Kriminalkommissariats 13 letztlich zu einem weiteren Tatverdächtigen (22). Sie erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Nach der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse stellte sich der Verdächtige freiwillig den Behörden. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen derzeit, ob weitere Raubüberfälle auf das Konto der zwei Inhaftierten gehen könnten. (hw)

