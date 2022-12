Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221229-1: Polizei Rhein-Erft-Kreis bietet Beratungstermine zum Einbruchschutz

Hürth (ots)

Fachberater der Kriminalprävention informieren in Hürth über Sicherung von Häusern und Wohnungen

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist der Schutz vor Einbrechern sehr wichtig. Durch die früh einsetzende Dunkelheit bleiben Einbrecher häufig unerkannt und agieren oft ungestört.

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich über die Sicherung von Häusern und Wohnungen informieren möchten, ist der Beratungsraum in der Luxemburger Straße 303a in Hürth an folgenden Terminen 2023 geöffnet:

Mittwoch, 04.01.2023, 15 Uhr Donnerstag, 12.01.2023, 15 Uhr Dienstag, 17.01.2023, 15 Uhr Freitag, 27.01.2023, 14 Uhr

Vor Ort zeigen die Sicherheitsberater Interessierten mögliche Schwachstellen an Haus und Wohnung sowie entsprechende Nachrüstmöglichkeiten auf. Bitte melden Sie sich vorab telefonisch unter der Rufnummer 02233 52 -4816 oder -4817 an. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell