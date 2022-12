POL-REK: 221227-2: Ladendieb führt Beute aus Autoeinbruch mit sich

Kerpen (ots) - Polizeibeamte stellen Fahrrad und Schloss sicher Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis in der Nacht zu Dienstag (27. Dezember) einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl in Kerpen-Horrem unterbunden. Ein 23-jähriger Zeuge alarmierte die Polizei gegen ein Uhr wegen eines Fahrraddiebstahls in der Bahnhofstraße. Er habe ...

mehr